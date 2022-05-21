السعودية اقترحت خارطة طريق للمصالحة بين الجزائر والمغرب
كشفت مجلة “مغرب إنتيليجينس”، أن السعودية اقترحت خارطة طريق تهدف إلى المصالحة بين الجزائر والمغرب.
وفي تقرير لها، قالت مجلة “مغرب إنتليجنس” إن “وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، التقى يوم الخميس الماضي، بالعديد من القادة الجزائريين، وعلى رأسهم الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، وخصص الأخير لضيفه السعودي جمهورا خاصا ليناقش معه العديد من القضايا التي تهم العالم العربي”.
وذكرت المجلة أن وزير الخارجية السعودي، التقى في قصر المرادية الرئاسي تبون، بحضور وزير الخارجية رمطان لعمامرة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلاف وسفير الجزائر لدى الرياض، محمد علي بوغازي”
وأشارت “مغرب إنتليجنس”، وفقا لمصادر، إلى أن “العلاقات المعقدة والعاصفة مع الجار المغربي كانت في قلب هذه المناقشات، مؤكدة أن “رئيس الدبلوماسية السعودية اقترح رسميا خارطة طريق تهدف إلى المصالحة بين الجزائر والمغرب، من خلال السماح بإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الجارين المغاربيين”.
وكشفت المجلة أن “خارطة الطريق هذه تركز بشكل أساسي على تدابير خفض التصعيد والحوار تحت رعاية الرياض، وتتمثل الإجراءات المهدئة التي تصورتها المملكة العربية السعودية واقترحتها في تشجيع قادة البلدين على نبذ جميع أشكال الاستفزاز اللفظي والعدوان الدبلوماسي أو الإعلامي، وهي أيضا مسألة في خارطة الطريق هذه لتشكيل لجنة مناقشة ثنائية حول القضايا التي تزعج”.
ولفت التقرير إلى أن “رئيس الدبلوماسية السعودية (فيصل بن فرحان)، لعب دور عالم النفس في محاولة لطمأنة القادة الخائفين والحساسين للغاية من عدد من الأمور”.
6 تعليقات
العجزة البلداء هم من يخترعوا كل شيءمن شأنه الاسائة للمغرب وشعبه. وساطة الاخوة السعودديون نبيلة لكن العجزة لديهم ملف واحد الا وهو الضرر للمغرب ومحاولة تجزئته. في الحقيقة, في المغرب نعيش جد سعداء بدون الجزائر. الطوة الاولى التي ننتظرها هي الاعتراف بصحرائنا والشروع في مفاوضات جادة حول الحدود الشرقية.
يا سيدي من قال لكم ان الشعب المغربي يريد اعدة العلاقات مع جار السوء يقول المثل الصيف ضيعت اللبن قد سبق لصاحب الجلالة ان مد يده ومن خلاله ايادي جميع المغاربة ورفضوها بل بصقوا عليها الآن وبعد كل هذا لا نريد اي نوع من العلاقات مع هؤلاء الحمقى الصحراء والصحراويين في وطنهم وليصعدوا عنان السماء او ليغوصوا في اعماق الارض فلن يصلوا الى مبتغاهم ابدا
الاصلاح بين الخوين شيء جميل و نبذ العداوة بين الجارين باحترام بعضهما البعض.
اخاف من عقلية حكام الجزائر
السعودية ودول الخليج الصديقة فوق رؤوسنا. نحن لا نريد لا صلح ولا فتح الحدود ولا تجارة معهم .
ماذا ستقول الدولة المغربية للمغاربة الذين سقطوا في أرض المعركة من أجل الوطن
المغرب لا يخاف من اي شيء كرشو مافيها عجينة هو المضلوم في حقه والكرة في جهة العصابة ديال الكابرنات والسعودية تقدم فرصة ناذرة باش الكابرنات يعتقو رأسهم من الفخ لي داروه لراسهم وللعلم ان السعودية سبق لها ان قدمت اقتراح في أواخر الثمانين لتعويض الجزائر عن المخاسر التي صرفت على شكل رشاوي من اجل معاكسة المغرب في استكمال وحدته الترابية لكن الكابرنات رفضوا واليوم قبلوا بالوساطة من تحت الطاولة لانهم دخلوا فالحيط بزاف بزاف .اراك دبا الحساب واللعب بالاوراق لي المغرب متمكن في فعل الضربة القاضية اذا تجرؤوا الكابرنات في التطاول ولعب الصغار …