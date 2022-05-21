“البام” ينقل عقد مجلسه الوطني من البيضاء إلى سلا

2022-05-21 / 12:08
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هبة بريس - الرباط

أعلنت رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، فاطمة الزهراء المنصوري، عن تغيير مكان انعقاد الدورة السادسة والعشرين (26) للمجلس المزمع عقده يوم السبت 28 ماي 2022 .

وذكرت المنصوري، أن مكان انعقاد هذه الدورة، سيكون بقاعة المؤتمـــــــرات أبي رقــــــــــراق طريق المطار- بمدينة سلا، عوض قاعة (Carré D’or) بمدينة الدار البيضاء.

وكان اختيار قاعة “كاري دوور” بالبيضاء، لاحتضان أشغال المجلس، قد أثار جدلا ولغطا داخل الحزب، بسبب وقوع القاعة على أرض موضوع بحث من طرف الشرطة القضائية، بسبب تفويتها من طرف رئيس جماعة سابق بثمن رمزي لفائدة زوجته.

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