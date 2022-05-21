صناعة ’’الماحيا‘‘ .. قد تكون وراء حريق واحة طانسيطة بزاكورة (صور)

هبة بريس - زاكورة

كشف مصدر مطلع ل”هبة بريس” أن صناعة مسكّر ماء الحياة “الماحيا” قد تكون السبب الرئيسي وراء اندلاع الحريق الذي شب بعد ظهر الثلاثاء 17 ماي الجاري بواحة طانسيطة خشاع بالجماعة الترابية ترناتة إقليم زاكورة .

وأضاف ذات المصدر أنه تم العثور وسط الواحة التي تعرضت للحريق على عدد من المعدات التي تستعمل في صناعة مسكّر ماء الحياة “الماحيا” (طنجرة الضغط – قارورات بلاستيكية – قنينات الغاز …)، وهو ما يرجح ان يكون الحريق قد انطلق منها .(الصور)

يشار ان هذا الحريق اندلع في عدد من أشجار النخيل وأشجار أخرى في حدود الساعة الثانية والنصف من مساء الثلاثاء 17 ماي الجاري بواحة قصر طانسيطة خشاع، وأتى حسب تقديرات الساكنة المحلية على أزيد من 700 نخلة .

واستنفر الحريق حينها مختلف مصالح الدرك الملكي والقوات المساعدة والسلطات المحلية، وعناصر الوقاية المدنية، الذين هرعوا الى مكان الحادث وتمكنوا الى جانب الساكنة المحلية من التحكم فيه.

كما توجهت السلطات المختصة إلى مكان الحريق من أجل معاينة الحادث وفتح تحقيق حول ملابساته، تحت إشراف النيابة العامة المختصّة .

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