روسيا توقف إمدادات الغاز الطبيعي إلى فنلندا

هبة بريس - وكالات

قالت شركة تشغيل أنظمة الغاز الفنلندية إن شركة “غازبروم” الروسية أوقفت، اليوم السبت، صادرات الغاز إلى فنلندا المجاورة، في أحدث تصعيد للنزاع مع الدول الغربية حول طريقة سداد مدفوعات الطاقة.

وقالت شركة “غازغريد فينلاند” في بيان “واردات الغاز عبر نقطة دخول إيماترا توقفت”، مضيفة أن مصادر أخرى ستوفر الغاز عبر خط أنابيب بالتيكونكتر الذي يربط فنلندا باستونيا.

ويشكل الغاز 8% فقط من الطاقة المستهلكة في فنلندا، إلا ان غالبية هذه الكمية في البلد الواقع في شمال أوروبا، مصدرها روسيا.

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