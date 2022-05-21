أهان موظفين عموميين وحاول إيذائهم.. إيقاف شخص بمراكش

هبة بريس

تفاعلت ولاية أمن مراكش، بسرعة وجدية كبيرة، مع مقطع فيديو، ظهر فيه شخص يحمل سكينا فوق أحد المنازل، ويعرض عناصر الأمن للسب والشتم والتهديد بالرشق بالحجارة.

وأوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط، أن الأمر يتعلق بقضية زجرية تعالجها حاليا مصالح الشرطة بمنطقة أمن سيدي يوسف بن علي بمراكش، وذلك على خلفية إقدام المشتبه فيه على إهانة موظفين عموميين ومحاولة إيذائهم أثناء قيامهم بمهامهم في إطار لجنة مختلطة لتحرير الملك العمومي بمدينة مراكش.

وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن إيقاف المشتبه فيه البالغ من العمر 29 سنة، والذي تم إيداعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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