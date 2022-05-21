اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإيفران تخلد الذكرى 17 لانطلاقة INDH

ع.محياوي / هبة بريس

تحت شعار ” المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية: مقاربة متجددة لإدماج الشباب” عقدت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية صبا الاربعاء 18 ماي 2022 فعاليات تخليد الذكرى الـ17 لانطلاقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحت إشراف عامل عمالة إقليم إيفران عبد الحميد المزيد.

الفعالية الاولى عبارة عن لقاء تواصلي تراسه عامل الإقليم بمقر العمالة حيث تم من خلاله ابراز مشاريع المبادرة التي تم انجازها وتقييم مدى اسهاماتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية ..وأشار عامل الإقليم في ذات اللقاء إلى حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على امتداد السنوات السابقة والأدوار الذي لعبته في خلق الكثير من فرص الشغل للشباب وتنميته العديد منهم من تحقيق أفكار مشاريعهم بشكل حقيقي بدعم من برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ..

اللقاء كان مناسبة للتفاعل بين الحاضرين من بينهم عدد كبير من الشباب الذين سبق لهم ان استفادوا من مشاريع المبادرة ؛ حيث عرضوا تجاربهم الرائدة في إنجاح مشاريعهم والتحديات التي واجهتهم وقاموا بتذليلها بعزم وارادة..

جدير بالذكر أن اللقاء حضره الكاتب العام للعمالة و رؤساء أقسام العمالة وعدد من رجال السلطة المحلية وممثلي السلطات الامنية بالإضافة إلى فعاليات مدنية من مختلف مناطق إقليم ايفران.

أما الفعالية الثانية تمثلت في انتقال الحضور الى فضاء المنصة الإقليمية للشباب للإطلاع آخر انجازات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وعرض برامجها المستقبلية وتقديمها للسيد عامل الإقليم والوفد المرافق له ..

وخلال هذه الفعالية قام عبد الحميد المزيد عامل الإقليم بتسليم ملفات الشراكة والدعم لعدد من الشباب الذين تم قبول مشاريعهم من قبل اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار سعي اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم ايفران لإدماج المزيد من الشباب الحاملين لأفكار مشاريع.

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