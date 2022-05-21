طقس السبت.. أجواء حارة بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت، أن تنخفض درجات الحرارة خلال النهار وذلك بشمال ووسط البلاد، بينما سترتفع قليلا بالجنوب.

وسيبقى الطقس حارا نسبيا بعدد من مناطق البلاد، بما في ذلك السهول الداخلية المتواجدة غرب الأطلس، السايس، شمال المنطقة الشرقية، وكذا بشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية. كما سيلاحظ تشكل كتل ضبابية محلية بالساحل المتوسطي والسواحل الجنوبية .

ويرتقب أيضا نزول قطرات مطرية مع إمكانية بروز الرعد وذلك فوق جبال الأطلس، الريف، المنطقة الشرقية والجنوب-الشرقي للبلاد. عدا ذلك، ستكون الأجواء غائمة أحيانا بشمال ووسط البلاد، مع إمكانية تساقط بعض القطرات المطرية المحلية.

وسيتم كذلك تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من جنوب البلاد، الجنوب-الشرقي ومحليا بالسهول الشمالية والوسطى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 11 و18 درجة بمرتفعات الأطلس وبالقرب من السواحل الوسطى ، وما بين 22 و29 درجة بشمال المنطقة الشرقية، الجنوب- الشرقي، تادلة، السايس، الريف، داخل منطقة سوس وشرق الأقاليم الصحراوية. وستكون ما بين 15 و23 درجة فيما تبقى من جهات المملكة.

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