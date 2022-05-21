زينة الداودية تزيل الستار عن جديدها الفني “ كالو ليا ”

نجلاء مزيان

طرحت الفنانة المغربية زينة الداودية جديدها الفني تحت عنوان ” كالو ليا” عبر قناتها الرسمية بموقع رفع الفيديوهات “يوتيوب” .

“كالو ليا ”، هي أغنية رومانسية بطابع شعبي وتوزيع عصري، كما أنها ثالث عمل فني للفنانة المغربية زينة الداودية خلال سنة 2022.

و تعاونت الداودية على مستوى الكلمات مع الكاتب محمد أمير و كذا محمد المغربي، وعلى مستوى الألحان مع الملحن صلاح مجاهد و الموزع بدر المخلوفي، أما الكليب فتم تصويره تحت إدارة المخرج المغربي محمد محبوب، الذي تعاملت معه في مجموعة من الأعمال الغنائية.

و في سياق متصل، تستعد الداودية لإصدار العديد من الأعمال الفنية التي سوف تجمعها بمجموعة من الفنانين العرب، من بينها ديو غنائي قريب مع الفنان الجزائري الشاب بلال.

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