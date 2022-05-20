الملك محمد السادس يهنئ نهضة بركان بعد تتويجه بلقب كأس “كاف”

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ببرقية تهنئة إلى أعضاء نادي النهضة الرياضية البركانية لكرة القدم، وذلك بمناسبة تتويج الفريق بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم لسنة 2022.

وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية عن أحر التهاني والتبريكات إلى كافة مكونات النادي البركاني، لاعبين ومدربين وتقنيين وإداريين ومحبين، بمناسبة فوز النادي بكأس الكونفدرالية الإفريقية لسنة 2022، و”الاحتفاظ بها مغربية للموسم الثالث على التوالي”.

ومما جاء في برقية صاحب الجلالة” لا يفوتنا أن نسجل فخرنا بهذا اللقب القاري المشرف لناديكم ولكرة القدم المغربية، والذي ظفرتم به، بكل تألق وتميز، للمرة الثانية، بفضل جهودكم الجادة وما يحذوكم من طموح متقد إلى تمثيل المغرب أفضل تمثيل في مختلف المنافسات الدولية، ورفع العلم الوطني خفاقا شامخا على منصات التتويج”.

وبهذه المناسبة، عبر جلالة الملك عن كامل اليقين في أن هذا الفوز سيكون حافزا للنهضة الرياضية البركانية ولباقي الأندية الرياضية المغربية العتيدة لمواصلة مسيرتها المتألقة في تصدر مختلف البطولات الإفريقية والعربية، معربا جلالته عن متمنياته بدوام التوفيق وتحقيق مزيد من الألقاب والإنجازات.

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