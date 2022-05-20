نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية .. فريق نهضة بركان يتوج باللقب

2022-05-20 / 23:05
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هبة بريس _ الرباط

توج فريق نهضة بركان بلقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، اليوم الجمعة، وذلك بعد تغلبه على فريق أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي بركلات الترجيح.

وانتهت الأشواط الأصلية بالتعادل السلبي، ليتم اللجوء للوقت الإضافي، والذي شهد التسجيل من جانب الفريقين، حيث تقدم نهضة بركان من ركلة جزاء، وتعادل أورلاندو بيراتس في الوقت القاتل من عمر الشوط الإضافي الثاني.

وهذه هي المرة الثانية في تاريخه التي يتوج فيها نادي نهضة بركان المغربي بلقب الكونفدرالية الإفريقية، حيث توج بلقب النسخة قبل الماضية على حساب فريق بيراميدز.

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