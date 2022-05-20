الصورة تعبيرية

عيد الأضحى… الأكباش المغربية لن تدخل مليلية

2022-05-20 / 22:54
0
هبة بريس _ الرباط

أوردت وسائل اعلام اسبانية ان الأكباش المغربية ستمنع من المرور نحو مليلية المحتلة حسب ماصرحت به صابرينا موح، مندوبة الحكومة المحلية في مليلية

سبب المنع، بحسبها، يأتي عقب استمرار حالة اليقظة والتأهب من مرض الحمى القلاعية، مشيرة إلى أن هذه السنة ستكون هي السنة السادسة على التوالي بدون الأضاحي المغربية

ومع اقْترابِ كل عيد الأضحى يتصاعد توجّسُ الكثيرُ من المغاربة المقيمين في ثغريْ سبتة ومليلية السّليبين من تكْرارِ سيناريو منع السّلطات الإسبانية دخولَ “أكباش العيد” إلى المدينتين المحتلتين، بمبرّر “تفادي إلحاق الأذى بصحة المواطنين، وكذا الإصابة بفيروس الحمى القلاعية”.

ويضطر مسلمو الثغرين المحتلين إلى اقتناء أضاحيهم من المغرب لانخفاض أثمانها. وخلال العام الماضي، فرضت سلطات مليلية منع الاستيراد، بمبرّر الخوف من عدوى الحمى القلاعية

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of جبهة إنقاذ “سامير” تطالب بالقضاء على الأسعار الفاحشة للمحروقات بالمغرب

جبهة إنقاذ “سامير” تطالب بالقضاء على الأسعار الفاحشة للمحروقات…

2022-05-20 / 22:17
Photo of المغرب يقدم مختبرا للغات الحية هبة للأكاديمية الدبلوماسية الموريتانية

المغرب يقدم مختبرا للغات الحية هبة للأكاديمية الدبلوماسية الموريتانية

2022-05-20 / 21:12
Photo of توقيف خمسيني ادعى “النبوة” أثناء صلاة الجمعة بمراكش

توقيف خمسيني ادعى “النبوة” أثناء صلاة الجمعة بمراكش

2022-05-20 / 18:44
Photo of حجاج يهود في مكناس لأول مرة منذ 60 عاما

حجاج يهود في مكناس لأول مرة منذ 60 عاما

2022-05-20 / 18:08
Photo of ألحق خسائر بسيارات في الشارع العام.. أمن البيضاء يوقف شخصا

ألحق خسائر بسيارات في الشارع العام.. أمن البيضاء يوقف…

2022-05-20 / 16:45
Photo of هزة أرضية بقوة 5.6 درجات بعرض ساحل إقليم الدريوش

هزة أرضية بقوة 5.6 درجات بعرض ساحل إقليم الدريوش

2022-05-20 / 15:22
Photo of حمضي: حالات الإصابة بجدري القردة لا تدعو للقلق للمغرب والعالم

حمضي: حالات الإصابة بجدري القردة لا تدعو للقلق للمغرب…

2022-05-20 / 14:45
Photo of برئاسة المغرب.. انعقاد اجتماع مجلس وزراء المنتدى الدولي للنقل

برئاسة المغرب.. انعقاد اجتماع مجلس وزراء المنتدى الدولي للنقل

2022-05-20 / 13:50
Photo of العمدة الرميلي: “عهد طمر النفايات بالدار البيضاء قد انتهى و سنشرع في التثمين”

العمدة الرميلي: “عهد طمر النفايات بالدار البيضاء قد انتهى…

2022-05-20 / 11:55
Photo of ”قضاة المغرب“ يطالب بصرف التعويضات الممنوحة لبعض القضاة عن مهامهم

”قضاة المغرب“ يطالب بصرف التعويضات الممنوحة لبعض القضاة عن…

2022-05-20 / 11:28

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق