عيد الأضحى… الأكباش المغربية لن تدخل مليلية

هبة بريس _ الرباط

أوردت وسائل اعلام اسبانية ان الأكباش المغربية ستمنع من المرور نحو مليلية المحتلة حسب ماصرحت به صابرينا موح، مندوبة الحكومة المحلية في مليلية

سبب المنع، بحسبها، يأتي عقب استمرار حالة اليقظة والتأهب من مرض الحمى القلاعية، مشيرة إلى أن هذه السنة ستكون هي السنة السادسة على التوالي بدون الأضاحي المغربية

ومع اقْترابِ كل عيد الأضحى يتصاعد توجّسُ الكثيرُ من المغاربة المقيمين في ثغريْ سبتة ومليلية السّليبين من تكْرارِ سيناريو منع السّلطات الإسبانية دخولَ “أكباش العيد” إلى المدينتين المحتلتين، بمبرّر “تفادي إلحاق الأذى بصحة المواطنين، وكذا الإصابة بفيروس الحمى القلاعية”.

ويضطر مسلمو الثغرين المحتلين إلى اقتناء أضاحيهم من المغرب لانخفاض أثمانها. وخلال العام الماضي، فرضت سلطات مليلية منع الاستيراد، بمبرّر الخوف من عدوى الحمى القلاعية

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