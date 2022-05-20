اكتشاف أول حالة إصابة بمرض جدرى القرود في إسرائيل

هبة بريس _ وكالات

أعلنت وزراة الصحة الإسرائيلية، مساء الجمعة، عن تشخيص أول حالة إصابة بفيروس جدري القرود في البلاد.

وأبلغ مستشفى “إيخيلوف” في تل أبيب أن رجلا في الثلاثينيات من العمر، عاد من رحلة في غرب أوروبا، وصل إلى غرفة الطوارئ مع أعراض أثارت الاشتباه أنها ناتجة عن فيروس جدري القرود.

وأعلن المستشفى أن المصاب حالته طفيفة وأنه أبقي في المستشفى معزولا للمراقبة والتقييم.

وعقدت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، اجتماعا طارئا لبحث انتشار مرض جدري القردة في عدد من دول أوروبا وأميركا الشمالية.

ووفق صحيفة “تيلغراف” البريطانية، الموضوعات الرئيسية للاجتماع ستكون طرق انتقال المرض، ووضع اللقاحات المضادة للمرض.

وتم بالفعل اكتشاف جدري القردة في العديد من البلدان، بما في ذلك بريطانيا وإسبانيا وبلجيكا وفرنسا والسويد وإيطاليا وأستراليا وكندا.

ويعد جدري القرود مرضا فيروسيا نادرا ينتقل عادة إلى البشر من الحيوانات البرية ويحدث غالبا في البلدان الأفريقية.

ويمكن أن ينتقل جدري القرود من إنسان إلى آخر عن طريق سوائل الجسم، وقطرات الجهاز التنفسي، وغيرها من المواد الملوثة.

وينتج عن المرض عادة حمى وطفح جلدي وتضخم في الغدد الليمفاوية، وتتراوح نسبة الوفيات من 1% إلى 10%.

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