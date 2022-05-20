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إصابة 4 أشخاص في عملية طعن في النرويج

2022-05-20 / 19:14
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت شرطة النرويج، اليوم الجمعة، إصابة 4 أشخاص في عملية طعن بجنوب شرق البلاد، وأنه تم القبض على المشتبه به.

وذكرت الشرطة أن عملية الطعن حصلت في مدينة نوميدال، وأن أحد المصابين في حالة حرجة، معلنة أنها ألقت القبض على مشتبه به دون أن تحدد الدافع وراء الهجوم.

وقالت إن الناس تعرضوا لهجمات “عشوائية” على ما يبدو

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