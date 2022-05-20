توقيف خمسيني ادعى “النبوة” أثناء صلاة الجمعة بمراكش
هبة بريس _ مراكش
علم ان شرطة مراكش اوقفت ، ظهر اليوم الجمعة، رجلا خمسينيا، ادعى النبوة بأحد مساجد المدينة، تزامنا مع صلاة الجمعة
وقالت مصادر جيدة الإطلاع ان الرجل خاطب المصلين ما بنا يفيد انه ” المهدي المنتظر ” جاء ليخلص الناس من الشرور والحروب التي يعرفها العالم”.
وعليه ؛ تم إخطار السلطات المحلية وعناصر الأمن التي حلت بعين المكان، وقامت بتوقيفه واقتياده للدائرة الأمنية بسيدي يوسف بمدينة مراكش
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ربما يعاني من أمراض نفسية.