دار الكداري.. عشرات التلميذات يتعرضن لـ”تسمم جماعي

هبة بريس _ الرباط

اهتزت جماعة دار الكداري، صباح اليوم الجمعة، على وقع فاجعة تسمم العشرات من التلميذات، يدرسن بإعدادية دار الكداري بسيدي قاسم

وقالت مصادر مطلعة ان تلميذات لم يكشف عن أعدادهن، تتابعن دراستهن بالمستوى الثامنة والتاسعة إعدادي دخلن في حالة هستيرية، بعد تعرضهن لغثيان في المعدة وحالات الإغماء.

وقالت نفس المصادر ان حالات الإصابات اقتصرت على الفتيات وأنه لا توجد أية حالة من التلاميذ الذكور .

وتحدث بين الفينة والأخرى، داخل المؤسسات القاطنة في الجماعات القروية، حالات تسمم غذائي جماعي، نتيجة قلة مراقبة جودة الأكل او شيئا من هذا القبيل .

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