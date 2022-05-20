بعد بلوغه المليار مشاهدة.. لمجرد ل”جمهوره”: “أهنئكم على إنجازكم”

هبة بريس

تمكن النجم المغربي سعد لمجرد من تحقيق حلمه بدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية ببلوغ المليار مشاهدة على اليوتوب عن أغنيته “المعلم”.

وقال لمجرد في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك” :”لحيبان، في هذه اللحظة التاريخية أود أن أهنئكم على إنجازكم أنتم، الذي هو أضعاف مجهودي ومجهود كل فرد اشتغل على هذا المشروع الضخم برمزيته و بإيجابيته، التي عمت بفضل رب العالمين العالم بأسره ، عاشت الأغنية العربية و عاشت الأغنية المغربية” .

وأضاف :” أهدي هذا النجاح لسيدي وتاج راسي ملك بلادنا و فخرها جلالة الملك محمد السادس نصره الله و سدد خطاه ، ثم أهديه لوالديّ الحبيبين للا نزهة الركراكي ضي عيني، و سيدي البشير عبدو بابا حبيبي، و في مسك الختام أريد أن أهديه لكم يا أغلى و أوفى فانز في العالم “.

وختم بالقول:”كيف ما وعدتكم ، انتظرو هديتكم حبايب قلبي … الحب الحب الشوق الشوق”.

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