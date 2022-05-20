عادل إمام ينعى سمير صبري: “مع السلامة يا صديقي”

2022-05-20 / 17:17
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هبة بريس - وكالات

نعى الفنان المصري الكبير، رحيل صديق النجم سمير صبري، الذي توفي اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 85 عاما، بعد صراع مع المرض.

ونشر عادل الإمام، عبر حسابه الرسمي في موقع “إنستغرم”، صورة تجمعه بالفنان الراحل، سمير صبري.

وعلق الزعيم على الصورة: “وداعًا الفنان الكبير سمير صبري.. مع السلامة يا صديقي اللهم ارحمه واغفر له وادخله فسيح جناتك”.

وتوفي الفنان المصري الكبير، سمير صبري، اليوم الجمعة، داخل أحد فنادق العاصمة القاهرة، عن عمر ناهز 86 عاما.

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