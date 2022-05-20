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ألحق خسائر بسيارات في الشارع العام.. أمن البيضاء يوقف شخصا

2022-05-20 / 16:45
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هبة بريس - البيضاء

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن الدار البيضاء، صباح اليوم الجمعة 20 ماي الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 26 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة الدار البيضاء قد توصلت، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بإشعار حول تورط شخص في إلحاق خسائر مادية بمجموعة من السيارات المستوقفة بالشارع العام بحي “سيدي معروف”، وهو ما استدعى التدخل الفوري لدوريات الشرطة التي تمكنت من تحديد هوية المشتبه فيه بعدما كان قد لاذ بالفرار إلى وجهة مجهولة.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المكثفة من رصد مكان المشتبه فيه وتوقيفه بمنطقة “بوسكورة” وهو في حالة تخدير متقدمة، وذلك بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وتم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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تعليق واحد

  1. يعملون على إقحام عناصر الشرطة في الغبار و المواد الفاسقة المنتشرة من نوقف في هده الحالة وكيف تصل المواد الى ايدي مواطنين عاديين.تضليل و تزوير و سب و شتم من تخدم هده الشردمة

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