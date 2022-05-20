أردوغان: ألمانيا والسويد وفنلندا لا تستجيب لمطالب تسليمنا الإرهابيين
هبة بريس - وكالات
اتهم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ألمانيا والسويد وفنلندا بالسماح لـ”التنظيمات الإرهابية” بتنظيم مسيرات على أراضيها، فيما لا تستجيب لمطالب أنقرة بتسليمها الإرهابيين.
وعقب أدائه صلاة الجمع،ة في أحد مساجد إسطنبول، تطرق أردوغان إلى طلب السويد وفنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”، قائلا: “أجريت اليوم محادثات موسعة مع رئيس الوزراء الهولندي وغدا سأتباحث مع الجانبين البريطاني والفنلندي”.
وأضاف “التنظيمات الإرهابية تنظم كل أنواع المسيرات في ألمانيا والسويد وفنلندا، وعندما نطالبهم بتسليم الإرهابيين لنا لا يستجيبون”.
وأكد أردوغان، في وقت سابق أن تركيا أبلغت أصدقاءها برفضها انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو، وأنها متمسكة بهذا الموقف.
ما رأيك؟
المجموع 7 آراء
0
7
3 تعليقات
امولاي واش باغي تقاد راسك بالدول المتقدمة الدموقراطية.عارفينك بلي دكتاتوري مخزز ومترحمش اللي اعارضك. سير قلب على قراينك.
هد البشر اللي تيدخل في كل مشاكيل جرانه و الدوال القريبة و البعيدة و كل يوم عندو وجه جديد و اطماع جديدة انه دكتاتوري مثل صديقو المجرم بوتين لانه لا يريد الانضمام فلندا و السويد للحلف الاطلسي الناتو و في كل يوم يهديد العالم بالاسلحة النواوية لكي يفعل مايشاء و لا تتدخل اي دولة في الحرب الاكرانية و هو يقتل و يخرب و يشرد في الشعب الاوكراني المجريم النازي هتلير الثاني عديم الظمير .
على اردوغان ان يعرف ان هذه الدول التي يتهمها بايواء الارهابيين على اراضيها بأنها دول راسخة في الديمقراطية وترسيخ حقوق الانسان ليس كبلده الذي يحرم شعبها من هذه الحقوق