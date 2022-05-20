لكشف آخر مستجدات الأسود.. وحيد حاليلوزيتش يعقد ندوة صحفية الأربعاء المقبل

2022-05-20 / 15:50
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

بعد أن غاب لفترة من الزمن و بالضبط منذ تأهل المنتخب الوطني لنهائيات كأس العالم إثر فوزه بمباراة العودة الفاصلة مع منتخب الكونغو الديمقراطية ، و بعد الشائعات التي فندتها جامعة الكرة بخصوص إقالته، يعود وحيد حاليلوزيتش للواجهة الأسبوع المقبل من خلال ندوة صحفية.

و نشر الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بلاغا أكدت من خلاله  أن الناخب الوطني وحيد حاليلوزيتش سيعقد ندوة صحفية يوم الأربعاء 25 ماي 2022 بمركب محمد السادس لكرةالقدم بالمعمورة إبتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا.

و ستخصص هاته الندوة للحديث عن كافة التفاصيل المتعلقة بالمنتخب الوطني المغربي في أفق استعداده للقاءات المقبلة و منها لقاء ودي سيجمعه بالمنتخب الأمريكي و كذا تصفيات بطولة إفريقيا للأمم، حيث ستخوض العناصر الوطنية ثلاث لقاءات خلال شهر يونيو.

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