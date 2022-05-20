جودار: “قررنا بناء الملعب الكبير للدار البيضاء ضواحي بنسليمان و سيتم ربطه بالقطار”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
أكد محمد جودار نائب عمدة الدار البيضاء أن مجلس المدينة قرر بشكل رسمي بناء ملعب جديد بمواصفات عالمية و ذلك لتعويض مركب محمد الخامس.
الملعب الجديد وفق ما أكده محمد جودار سيكون ضواحي مدينة بنسليمان، و سيستقطب أنصار الوداد و الرجاء، و ستكون طاقته الاستيعابية ضعف ما توفره مدرجات “سطاد دونور”.
و شدد المسؤول البيضاوي على أن الدراسات جارية لهذا المشروع الضخم و سيتم ربطه بالقطار من جهة الدار البيضاء و كذلك من جهة الرباط لتوفير كل ظروف الراحة للجماهير العريضة.
و أوضح محمد جودار أن الفضاء الذي سيحتضن ملعب الدار البيضاء الكبير بمدينة بنسليمان، سيضم إلى جانب الملاعب الرياضة الموازية عددا من الأنشطة و الفضاءات الترفيهية و التجارية كالمقاهي و المطاعم و المولات.
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5 تعليقات
اتمنى ان يكون تصميم عالمي مثل ملعب أتليتكو مدريد. واتمنى ان يتم بنائه من شركات مغربية وتركية فأحد شركات تركية بنت ملعب السنغال في عشرين شهرا فقط
هل هدا ملعب الدارالبيضاء ام ملعب بن سليمان زيادة عن دالك أحداث قطار يربط الدارالبيضاء و الرباط انتم في بناء ملعب ثم اصبحتم مضطرين إلى انشاء قطار كفى من العبث انت لست من اهل الاختصاص في هدا المجال هناك اراض شاسعة نواحي الدارالبيضاء بمحادات المدينة ارجوك الإبتعاد عن هدا المشروع
جيد جدا سيكون رائع لو يكون ملعب فقط و ليس مركب لأن لدينا الكثير مم المركبات التي تحتضن ألعاب القوى
هذا ما نتوق اليه في بلدنا . مشاريع ضخمة تخدم الصالح العام.
لكن ستغيب عن اصحاب المشروع كاميرات المراقبة اثناء المباريات.للحفاظ على استثباب الامن ممتلكات الدولة والغير.