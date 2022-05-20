جودار: “قررنا بناء الملعب الكبير للدار البيضاء ضواحي بنسليمان و سيتم ربطه بالقطار”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
أكد محمد جودار نائب عمدة الدار البيضاء أن مجلس المدينة قرر بشكل رسمي بناء ملعب جديد بمواصفات عالمية و ذلك لتعويض مركب محمد الخامس.
الملعب الجديد وفق ما أكده محمد جودار سيكون ضواحي مدينة بنسليمان، و سيستقطب أنصار الوداد و الرجاء، و ستكون طاقته الاستيعابية ضعف ما توفره مدرجات “سطاد دونور”.
و شدد المسؤول البيضاوي على أن الدراسات جارية لهذا المشروع الضخم و سيتم ربطه بالقطار من جهة الدار البيضاء و كذلك من جهة الرباط لتوفير كل ظروف الراحة للجماهير العريضة.
و أوضح محمد جودار أن الفضاء الذي سيحتضن ملعب الدار البيضاء الكبير بمدينة بنسليمان، سيضم إلى جانب الملاعب الرياضة الموازية عددا من الأنشطة و الفضاءات الترفيهية و التجارية كالمقاهي و المطاعم و المولات.
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