برئاسة المغرب.. انعقاد اجتماع مجلس وزراء المنتدى الدولي للنقل

هبة بريس

عقد مجلس وزراء المنتدى الدولي للنقل، أمس الخميس بلايبزيغ الألمانية، اجتماعه الـ 14 برئاسة المغرب، في شخص وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل.

وفي ختام هذه الدورة، أعلن المجلس عن انضمام مملكة كمبوديا إلى المنتدى بصفتها البلد العضو الـ 64 في المنظمة. كما أعيد انتخاب يونغ تاي كيم سكرتيرا عاما للمنتدى الدولي للنقل لولاية ثانية، حيث أكد السيد عبد الجليل خلال ندوة صحفية خصصت لعرض خلاصات الاجتماع، أن هذا “الاختيار يعكس الثقة التي تضعها جميع الدول في شخصه”.

من جهة أخرى، جرى تسليم رئاسة المنتدى الدولي للنقل من المغرب إلى المملكة المتحدة.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، نوه عبد الجليل “بهذه التجربة الغنية المتمثلة في تولي رئاسة المنتدى”، وبـ “المشاركة في النقاشات الثرية وبالغة الأهمية حول دور النقل كمحفز للاندماج”.

واغتنم الوزير هذه المناسبة لتهنئة نظيره الكمبودي، سون شانتول، على انضمام بلاده إلى المنتدى.

كما هنأ السكرتير العام للمنتدى الدولي للنقل على ولايته الجديدة، مشجعا إياه على مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون بين دول المنظمة في مجال النقل وتحسين الحوار حول سياسات النقل.

وقد تمت بلايبزيغ الإشادة عاليا بالجهود التي بذلها المغرب على رأس المنتدى الدولي للنقل، في إطار قمة أفسحت المجال لأنشطة مكثفة قام بها الوفد المغربي الذي يتألف من مسؤولين بوزارة النقل واللوجستيك ومن مؤسسات عمومية تنشط في هذا المجال.

وللتذكير، فإن المغرب باعتباره أول بلد عربي وإفريقي ينضم إلى المنتدى الدولي للنقل في العام 2015، عهدت له رئاسة المنتدى برسم ولاية 2021-2022، وذلك في ضوء الجهود والمشاريع المنفذة من طرف المملكة في مجال النقل واعتبارا لموقعها الجيو-استراتيجي، إن على المستوي الإقليمي أو القاري.

وقد عرف هذا المحفل الذي امتد على مدى ثلاثة أيام، مشاركة وفود تمثل نحو 80 بلدا، بما في ذلك وزراء النقل، أرباب شركات ومنظمات دولية، برلمانيون، صناع قرار، ممثلو الجمعيات المهنية وباحثون، والذين قدموا لمناقشة مواضيع ذات أهمية استراتيجية عالمية في علاقة مع جميع أنماط النقل والحركية.

يشار إلى أن المنتدى الدولي للنقل هو منظمة بين حكومية تابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والذي يضم وزراء النقل من 63 دولة عضو تمثل القارات الخمس.

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