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”قضاة المغرب“ يطالب بصرف التعويضات الممنوحة لبعض القضاة عن مهامهم

2022-05-20 / 11:28
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هبة بريس - الرباط

طالب نادي قضاة المغرب بصرف التعويضات المستحقة للقضاة عن مجموع المهام الاضافية المقررة بالقانون والتي يتولى القضاة تنفيذها، إضافة إلى عملهم الأصلي، حيث تم التأخر في صرف بعضها لمدة تقارب الثلاث سنوات منذ إقرارها.

وكشف النادي في رسالة وجهها إلى وزير العدل أنه وبالرغم من تأخر إقرار المرسوم الذي يقر هذه التعويضات لأكثر من ثلاث سنوات ضمن قوانين السلطة القضائية، فإن تنفيذ هذا المرسوم قد شابه نوع من التلكؤ غير المبرر ينضاف إلى مدة تأخير صدوره، لافتا إلى أنه وبالرغم من صرف بعض التعويضات المقررة بمقتضاه مؤخرا، إلا أن صرف التعويض عن بعض المهام الأخرى ظل معلقا بدون أدنى مسوغ معقول، بالرغم من مرور ثلاث سنوات .

وأضاف نادي القضاة موضحا في رسالته أن مهام ” الديمومة في جزئها المتبقي وهو الأكبر، وكذا مهام التسيير الإداري بالنسبة للقضاة نواب رؤساء المحاكم الابتدائية، وللمستشارين نواب الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف، وللمستشارين المساعدين بمحكمة النقض، وللنواب الأولين لوكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، وللنواب الأولين للوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف، ولرؤساء أقسام قضاء الأسرة وأقسام جرائم الأموال وأقاسم قضاء القرب، وللنواب المكلفين بتسيير النيابة العامة بهذه الأقسام”. كلها تستوجب تعويضات بمقتضى القانون لكن تم التلكؤ والتأخر في صرفها إلى يومنا هذا.

وطالب النادي وزير العدل باتخاذ خطوات إجرائية عاجلة مع المصالح المعنية لضمان تنفيذ ما تبقى من المرسوم المذكور أعلاه في أقرب وقت ممكن، وصرف التعويضات الممنوحة للقضاة عن الديمومة ومهام التسيير الإداري بمختلف أنواعه.وإنصافا لهذه الفئة التي تقوم بأعمال إضافية منذ سنوات طويلة.

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