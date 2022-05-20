الأمن الوطني
صورة تعبيرية - رجل أمن

كان في حالة سكر وعنّف جارته.. التحقيق مع مفتش شرطة بآسفي

2022-05-20 / 11:22
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هبة بريس

فتحت مصالح الأمن الإقليمي بمدينة أسفي بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الجمعة 20 ماي الجاري، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لمفتش شرطة يعمل بمدينة أسفي، والذي يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح العمديين والسكر العلني البين.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن الشرطي الموقوف يشتبه في تورطه في تهديد سيدة بمقر سكنها، وتعريضها للضرب والجرح خلال توجهها لتسجيل شكاية في مواجهته، وذلك بسبب خلافات شخصية ناشئة عن علاقة بينهما.

وقد تم إيداع الشرطي الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية لحاجيات البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، وتحديد دوافع وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

ومن المقرر، أن تتخذ المديرية العامة للأمن الوطني الإجراءات والتدابير الإدارية في حق الشرطي المخالف بعد انتهاء إجراءات البحث القضائي، وذلك طبقا للأحكام والمقتضيات التي يفرضها النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.

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