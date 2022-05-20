البيجيدي حيكر يحتقر المرأة المغربية و مستشارو مجلس المدينة ينتفضون ضده

هبة بريس ـ الدار البيضاء

فوضى كبيرة تسبب فيها عبد الصمد حيكر مستشار العدالة و التنمية بمجلس مدينة الدار البيضاء و نائب العمدة في الولاية السابقة بعد أن تلفظ بعبارات اعتبرها عدد من الحاضرين بدورة المجلس تمس بقيمة المرأة المغربية و تحط من كرامتها.

و انتفض مستشارو المجلس و كذا عضوات من المعارضة ضد تصريحات زميلهم حيكر مطالبينه بالاعتذار و سحب العبارات التي تلفظ بها في حق العمدة نبيلة الرميلي والتي حملت إهانة للمرأة المغربية و للنساء بصفة عامة.

و في هذا الصدد، صرح محمد كليوين رئيس مقاطعة الفداء و عضو مجلس مدينة الدار البيضاء بأن ما صرح به حيكر مرفوض تماما و لا يمكن قبول إهانة أو تقزيم عمل المرأة المغربية.

و أضاف ذات المتحدث أن ما قام به مستشار العدالة و التنمية غير مقبول، و أن هذا النقاش يجب أن يصبح متجاوزا لأن المرأة المغربية برهنت على الدوام على كفاءتها و قدرتها في تدبير عدد من القطاعات.

وقلل رئيس مقاطعة الفداء: “لي بغا يتكلم خاصو يتكلم على التدبير، على الحصيلة، على المنجزات، و ليس مهاجمة المرأة، هذا نقاش متجاوز و لا يجب أن نتراجع للوراء بعد كل المكتسبات التي حققتها بلادنا”.

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