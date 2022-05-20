أفيلال ينهي الجدل: “درنا خطأ مطبعي و زبالة مديونة ولات بحال توين”

2022-05-20 / 11:04
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

بعد اللغط الكبير الذي رافق اقتناء مجلس مدينة الدار البيضاء لبقعة أرضية قصد تحويلها لمصنع تثمين نفايات المدينة، خرج مولاي أحمد أفيلال نائب عمدة المدينة ليوضح حقيقة الجدل المثار.

و أكد أفيلال ، نائب العمدة، أنه فعلا كما قالت المعارضة فرقم البقعة الأرضية ليس هو نفسه، قائلا: “كان خطأ مطبعي و النمرة ديال تيتر ماشي هي هاديك” ، مضيفا: “أنا ما حضرتش للدورة الفايتة لكن راه اعتذرت السيدة العمدة على هاد الخطأ”.

و قال أفيلال: “ملي جينا فهاد المكتب الجديد، طرحنا واحد التحدي، هو مطرح مديونة و لي كان نقطة سوداء في المدينة، و لي كان خاصو يتسد هادي سنين و سنين”.

و أضاف نائب العمدة: “مطرح مديونة تحل في 1985 و كان خاصو يتسد هادي واحد العشر سنوات في ظل اقتناء مجالس سابقة لقطعة أرضية قصد تحويلها لمطرح جديد”، مضيفا: “ما فهمناش علاش ما تسدش فهاداك الوقت”.

و أكد أفيلال :” ريحة ديال زبالة مديونة ولات كتوصل حتال وسط الدار البيضاء ، و خاصة أحياء كاليفورنيا و سيدي معروف و بوسكورة”، مضيفا: “زبالة مديونة راه ولات بحال توين بسب تراكم التفايات و الناس ولاو يندمو يشريو في أحياء الدار البيضاء لي كتوصلها ريحة”.

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تعليق واحد

  1. ربما بغيتو تنوضو ليها غي ريحة وصلات لحي كاليفورنيا اما هي شحال هذه ريجتها عطات وصلا حتى لسبيت

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