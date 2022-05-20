العمدة الرميلي: “عهد طمر النفايات بالدار البيضاء قد انتهى و سنشرع في التثمين”

2022-05-20 / 11:55
1

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

إجماع كبير قوبلت به النقطة المتعلقة باقتناء مجلس مدينة الدار البيضاء لبقعة أرضية قصد تحويلها لمصنع عصري و حديث لتثمين النفايات و استغلالها في إعادة التدوير.

و في هذا الصدد، أكدت نبيلة الرميلي عمدة المدينة خلال مداخلة لها بدورة مجلس المدينة أن عهد النفايات المطمورة قد انتهى بمدينة الدار البيضاء.

و قالت الرميلي بأن طمر النفايات أثبت عدم فعاليته و بالتالي تقرر الانتهاء من هذا الأمر و اللجوء لعملية تثمين النفايات من خلال وسائل متطورة و حديثة.

و شددت العمدة على أن البقعة الأرضية الجديدة التي ستتحول لمصنع عصري لتثمين النفايات ستمكن من حل إشكالية كبيرة خاصة أن “مزبلة مديونة” شكلت نقطة سوداء بالمدينة.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ألحق خسائر بسيارات في الشارع العام.. أمن البيضاء يوقف شخصا

ألحق خسائر بسيارات في الشارع العام.. أمن البيضاء يوقف…

2022-05-20 / 16:45
Photo of هزة أرضية بقوة 5.6 درجات بعرض ساحل إقليم الدريوش

هزة أرضية بقوة 5.6 درجات بعرض ساحل إقليم الدريوش

2022-05-20 / 15:22
Photo of حمضي: حالات الإصابة بجدري القردة لا تدعو للقلق للمغرب والعالم

حمضي: حالات الإصابة بجدري القردة لا تدعو للقلق للمغرب…

2022-05-20 / 14:45
Photo of برئاسة المغرب.. انعقاد اجتماع مجلس وزراء المنتدى الدولي للنقل

برئاسة المغرب.. انعقاد اجتماع مجلس وزراء المنتدى الدولي للنقل

2022-05-20 / 13:50
Photo of ”قضاة المغرب“ يطالب بصرف التعويضات الممنوحة لبعض القضاة عن مهامهم

”قضاة المغرب“ يطالب بصرف التعويضات الممنوحة لبعض القضاة عن…

2022-05-20 / 11:28
Photo of كان في حالة سكر وعنّف جارته.. التحقيق مع مفتش شرطة بآسفي

كان في حالة سكر وعنّف جارته.. التحقيق مع مفتش…

2022-05-20 / 11:22
Photo of أفيلال ينهي الجدل: “درنا خطأ مطبعي و زبالة مديونة ولات بحال توين”

أفيلال ينهي الجدل: “درنا خطأ مطبعي و زبالة مديونة…

2022-05-20 / 11:04
Photo of آيت الطالب يزور مركز الرصد المبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم ببني ملال

آيت الطالب يزور مركز الرصد المبكر لسرطان الثدي وعنق…

2022-05-20 / 10:53
Photo of جثة قاصر تستنفر سلطات طنجة

جثة قاصر تستنفر سلطات طنجة

2022-05-20 / 10:41
Photo of صحفي بريطاني يفضح ممرضة مغربية.. “أخذت رقمه من سجل المطار وطلبت منه الزواج”

صحفي بريطاني يفضح ممرضة مغربية.. “أخذت رقمه من سجل…

2022-05-20 / 09:52

تعليق واحد

  1. ليت المشروع يكون قدوة الرؤساء المجالس البلدية أو الإقليمية حتى يحدوا نفس الخطوة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق