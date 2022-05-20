صحفي بريطاني يفضح ممرضة مغربية.. “أخذت رقمه من سجل المطار وطلبت منه الزواج”
هبة بريس - الرباط
فجر صحفي بريطاني، فضيحة من العيار الثقيل بخصوص إمكانية تداول الأشخاص للمعطيات الشخصية للسياح والوافدين للمطارات بالمغرب.
الصحفي بقناة ال”بي بي سي” البريطانية، كشف أنه قضى عطلة بالمغرب خلال الأيام القليلة الماضية، وعند مغادرته للبلاد أجرى فحصا لكورونا بالمطار.
بعدها بيومين، تفاجأ الصحفي برسالة على الواتساب من مغربية، كشفت أنها الممرضة التي أجرت له فحص كورونا وأخذت رقمه من سجل المطار.
الممرضة المغربية سألت الصحفي عن أحواله بعد السفر قبل أن تفاجأه بطلب الزواج منه، هذا الطلب الذي رد عليه بالرفض مؤكدا لها أن قرار الزواج يتخذ بعد علاقة تعارف طويلة وليس بشكل مفاجئ وسريع.
مباشرة بعدها، نشر الصحفي البريطاني المحادثة على موقع تويتر وحكى قصته التي انتشرت بشكل واسع وطرحت معها تساؤلات حول حقيقة حماية المعطيات الشخصية بالمغرب.
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نفس الشي جرا مع ابني وهو طبيب واتصلت به طالبة طب من جامعة الطب بمراكش اجرت عليه فحص كورونا في مراكش شهر 4 واتصلت به على هاتفه..واتصل بي وضحكنا على هذه الجرأة الرخيصة…يالمني هذا من بنات بلدي وصلنا لهذا الحد؟ يجب على المسؤولين اتخاذ اجراءات صارمة الله يخليها سلعة بنات بلا شرف ولا اخلاق
هذا رأيه هو وعدم احترام خصوصية الشخص. وما هو ردها هي؟هل كانت إثر أخذ عينة PCR بعض الدردشة وتطاير شرارة الغرام بينهما مما شجعها على هذه الجرأة؟!
وعلى أي فهو أيضا مخطئ بتهمة الإشهار بشخص بدون إذن، وهو تهمة جنائية يعاقب عليها القانون الدولي حبسا أو غرامة مالية قدرها ٤٥ ألف يورو.
الممرضة حقيرة وعاهرة بامتياز، والصحفي بلا نخوة كان عليه ان ينهي الامر بينه وبين العاهرة و يبصق في وجهها القبيح ،وينتهي الامر ما كان عليه ان يسب كل المغاربة
مسيري المصحات الخاصة يفرضون على الممرضات أشياء لا علاقة لها بالعلاج أو العمليات خجلت واستحييت من قولها وهذا عمل ممنهج من أرباب المصحات من الخارج ليدخلوا الرذيلة لبنات المسلمين من خلال التمريض ولا حول ولا قوه الا بالله
ربما ليست مسلمه، ارو ربما انقرض المسلمون حتا تطلب الزواج من اجنبي كافر
قصة مصطنعة لكسب المال .كيف لامرأة أن تطلب الزواج دون التعرف عن الرجل .عازب او متزوج . له رغبة في الزواج ام لا .هل هو اصلا يصلح ان يكون زوجا ام لا. ووووو.اذن ايها المعلقون ان بعض الظن اثم.فلا يجوز لنا أن نفكر بالطريقه التي صنع بها هذا البخيت البليد الحمار الحقير ،صنع بها القصة و وجهها الى امرءة مغربية .
عامة المغاربة يعتقدون أن كل الشباب في العالم “متشحتفين” على الزواج. الفتاة المغربية تتربص الفرص لكي “تشنكل” لها عريس في أقرب فرصة يهنيها و “يستتها” يتكلف بها ويتحمل عنها جميع المسؤوليات بما فيها المادية. لا، الشباب في الدول المتقدمة يحبون أن يعيشو حياتهم بالطول وبالعرض ويؤجلون الزواج حتى يستقرون ماديا وعاطفيا. وقد تجد شابا يطلب فتاة للزواج لكنها ترفض وتفضل أن تبقى حرة نفسها وتعتمد على نفيها ومستقلة في قراراتها. ليس مثل شبان وشابات العالم الثالث
لا حول ولا قوة إلا بالله علئ بنات بلادي لم يبقئ لا حياء ولا حشمة خاصها أوروبا مبقاو كيفكرو بعقلهم لا يهم من هو ولا دينه المهم هي بايعة راسها رخيصة