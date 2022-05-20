أمن الرباط يحقق في اتهامات موجهة لوظفي شرطة بالخميسات
هبة بريس - الرباط
اطلعت ولاية أمن الرباط على تسجيلين منشورين في مواقع التواصل الاجتماعي، مرفوقين بتعليقات تنسب اتهامات لموظفي شرطة يعملان بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الخميسات.
وحرصا على استجلاء الحقيقة كاملة، والتحقق من الوقائع المفترضة المضمنة في هذين التسجيلين، أعلنت ولاية الأمن أنها بادرت بإشعار النيابة العامة المختصة والتماس تعليماتها بشأن فتح بحث قضائي في هذه القضية.
وشددت ولاية أمن الرباط على أن مصالح الأمن الوطني سوف ترتب التدابير اللازمة على ضوء نتائج البحث، بعد الاطلاع على التسجيلات الكاملة بدون بتر أو تحريف من سياقها العام، وبعد إخضاعها للخبرات التقنية اللازمة والاستماع لجميع الأطراف.
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18 تعليقات
محاولة توريط الشرطي عدم رغبة عنصر الامن في قبول الرشوة تحية اجلال للشرطي .
يتحدثون عن رجال الأمن والدرك كأنهم ملائكة يمشون على الارض،نحن مغاربة وعشنا ما يناهز 60 سنة وكم راينا وسمعنا عن الرشوة..
الشرطي لم يقبل الرشوة هدا دليل على عدم تو طه في المحظور..
يحاربون رجال الأمن من أجل إنتشار الفوضى في المدينة يجب على أخذ الاجرآت الصارمة في حق هؤلاء الخونة..
محاولة غير ناجحة في توريط الشرطي بتهمة الرشوة . لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
لاحول ولاقوة الا بالله هل هذه هي دولة الحق والقانون للأسف الأغلبية درجال الأمن فاسدين الا مارحم ربي..
يجب فتح تحقيق مع الشرطيين بتهمة الرشوة ..
تحياتي لرجال الامن في جميع أنحاء المملكة الغيورين على وطنهم الشريف ..
الفساد يعم من بعض مسؤولي الشرطة..
المغرب دولة تفتقد للعدل بلاد النهب والحكرة وحسبنا الله ونعم الوكيل انشاء الله لهم يوم الحساب..
الامن يقوم بمجهودات جبارة من أجل محاربة الجريمة تحية لهم من قلوبنا ..
كان الله في عونكم وجزاكم الله عنا خيرا تسهرون وننام وتتعبون ونرتاح وتضحون بأرواحكم من اجلنا لاتنتظروا منا شكرا او مديحا فلكم منا كل الاحترام والتقدير..
كثرة انواع الشرطة في غياب الجودة والفعالية في ظل انتشار الجريمة والمشرملين والاغتصاب والسرقة….
الحمد لله على مغربنا الأمن والأمان والاستقرار على بعض الدول…
أعان الله رجال الأمن على المجهود الجبار .. وعلى تضحياتهم.
يجب محاربة أكبر جريمة في المغرب هي سرقة حقوق الإنسان والتنمر على المواطن الضعيف ..
تحية للعيون الساهرة على امن المغرب و المغاربة الذين يعملون بجد وتعب بعيدا عن كل الشبهات والرشاوى..
تحية واجلال وافتخار بالامن الوطني المغربي لأنه يقوم بمجهودات جبارة وتضحيات فالف شكر على مجهودات الكبيرة…