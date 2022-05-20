أمن الرباط يحقق في اتهامات موجهة لوظفي شرطة بالخميسات

هبة بريس - الرباط

اطلعت ولاية أمن الرباط على تسجيلين منشورين في مواقع التواصل الاجتماعي، مرفوقين بتعليقات تنسب اتهامات لموظفي شرطة يعملان بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الخميسات.

وحرصا على استجلاء الحقيقة كاملة، والتحقق من الوقائع المفترضة المضمنة في هذين التسجيلين، أعلنت ولاية الأمن أنها بادرت بإشعار النيابة العامة المختصة والتماس تعليماتها بشأن فتح بحث قضائي في هذه القضية.

وشددت ولاية أمن الرباط على أن مصالح الأمن الوطني سوف ترتب التدابير اللازمة على ضوء نتائج البحث، بعد الاطلاع على التسجيلات الكاملة بدون بتر أو تحريف من سياقها العام، وبعد إخضاعها للخبرات التقنية اللازمة والاستماع لجميع الأطراف.

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