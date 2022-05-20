دعم جماهيري كبير لنهضة بركان لتحقيق لقب جديد للكرة المغربية

2022-05-20 / 10:26
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

دعم جماهيري كبير ذاك الذي حظي به فريق نهضة بركان ممثل الكرة الوطنية في رحلة بحثه عن تتويج جديد للكرة المغربية من خلال نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

و غصت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية بتدوينات و رسائل الدعم و المؤازرة لرفاق العربي الناجي من أجل تحقيق اللقب القاري بالرغم من صعوبة المهمة أمام منافس شرس إسمه أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي.

و تحذو العناصر البركانية آمال و طموحات كبيرة من أجل الظفر بالكأس الثانية لممثل جهة الشرق و الذي بصم على مشوار متميز خلال نسخة هذا العام و كان في مستوى الحدث رغم أن القرعة لم تكن رحيمة به و أوقعت فرقا كبيرة في طريقه.

و يعول نهضة بركان على خبرة لاعبيه و تمرسهم خاصة أن عددا منهم سبق و خاض نهائي 2019 الذي فاز فيه ممثل المغرب على بيراميدز المصري، و كل الدعوات و التوفيق لنهضة بركان لتحقيق لقب قاري جديد لكرة القدم المغربية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of عبد الرزاق حمد الله يتضامن مع إدريسا غاي

عبد الرزاق حمد الله يتضامن مع إدريسا غاي

2022-05-19 / 18:56
Photo of رسميا.. الفيفا تختار ثلاث حكام مغاربة للمشاركة في كأس العالم قطر

رسميا.. الفيفا تختار ثلاث حكام مغاربة للمشاركة في كأس…

2022-05-19 / 13:40
Photo of الكاف يتجاهل مطالب الأهلي “الصبيانية” و يستعين بحكام من قلب القارة

الكاف يتجاهل مطالب الأهلي “الصبيانية” و يستعين بحكام من…

2022-05-19 / 11:26
Photo of رئيس السنغال يدافع عن إدريسا غاي بعد رفضه ارتداء زي يدعم المثليين

رئيس السنغال يدافع عن إدريسا غاي بعد رفضه ارتداء…

2022-05-18 / 22:48
Photo of .للنهوض بكرة القدم…جامعة لقجع توقع عقد الأهداف مع العصب

.للنهوض بكرة القدم…جامعة لقجع توقع عقد الأهداف مع العصب

2022-05-18 / 22:07
Photo of الأهلي يتدخل في قرارات سيادية للمغرب ويتهمه بعدم الأمان

الأهلي يتدخل في قرارات سيادية للمغرب ويتهمه بعدم الأمان

2022-05-18 / 10:15
Photo of رسميا.. “الكاف” ينهي الجدل بشأن موعد وملعب نهائي دوري الأبطال

رسميا.. “الكاف” ينهي الجدل بشأن موعد وملعب نهائي دوري…

2022-05-17 / 15:23
Photo of بعد بلاغ الإدارة.. جماهير الرجاء تثور في وجه الرئيس و تطالب بالاستقالة الفورية

بعد بلاغ الإدارة.. جماهير الرجاء تثور في وجه الرئيس…

2022-05-17 / 11:56
Photo of الجامعة تكشف برنامج الأسود خلال فترة التوقف الدولي لشهر يونيو

الجامعة تكشف برنامج الأسود خلال فترة التوقف الدولي لشهر…

2022-05-16 / 14:50
Photo of الوداد و بركان في المشهد الختامي.. نجاحات الكرة المغربية التي أزعجت الجيران و الحساد

الوداد و بركان في المشهد الختامي.. نجاحات الكرة المغربية…

2022-05-16 / 11:35

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق