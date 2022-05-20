دعم جماهيري كبير لنهضة بركان لتحقيق لقب جديد للكرة المغربية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

دعم جماهيري كبير ذاك الذي حظي به فريق نهضة بركان ممثل الكرة الوطنية في رحلة بحثه عن تتويج جديد للكرة المغربية من خلال نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

و غصت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية بتدوينات و رسائل الدعم و المؤازرة لرفاق العربي الناجي من أجل تحقيق اللقب القاري بالرغم من صعوبة المهمة أمام منافس شرس إسمه أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي.

و تحذو العناصر البركانية آمال و طموحات كبيرة من أجل الظفر بالكأس الثانية لممثل جهة الشرق و الذي بصم على مشوار متميز خلال نسخة هذا العام و كان في مستوى الحدث رغم أن القرعة لم تكن رحيمة به و أوقعت فرقا كبيرة في طريقه.

و يعول نهضة بركان على خبرة لاعبيه و تمرسهم خاصة أن عددا منهم سبق و خاض نهائي 2019 الذي فاز فيه ممثل المغرب على بيراميدز المصري، و كل الدعوات و التوفيق لنهضة بركان لتحقيق لقب قاري جديد لكرة القدم المغربية.

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