فرنسا تعلن اكتشاف أول حالة يشتبه بإصابتها بجدري القرود

هبة بريس - وكالات

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، مساء الخميس اكتشاف أول حالة يشتبه في إصابتها بفيروس جدري القرود على الأراضي الفرنسية في منطقة باريس/إيل دو فرانس، وسط مؤشرات على انتشار الفيروس في جميع أنحاء العالم.

ويسبب فيروس جدرى القرود أعراض الحمى وطفحاً جلدياً بشكل مميز حيث تبرز حبوب على الجلد.

وعادة ما يكون خفيفاً، لكن هناك سلالتين رئيسيتين له إحداهما سلالة الكونجو، وهي الأشد خطورة بنسبة وفيات تصل إلى 10 بالمئة، وسلالة غرب أفريقيا بمعدل وفيات حوالي 1 بالمئة من حالات الإصابة.

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