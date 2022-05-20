“لمعلم” يحقق المليار مشاهدة على موقع يوتيوب
نجلاء مزيان
استطاع النجم المغربي سعد لمجرد أن يحقق رقما صعبا من ناحية المشاهدات بموقع رفع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”، حيث تخطت اغنية “لمعلم” المليار مشاهدة.
ويعتبر لمجرد من الفنانين الأوائل و القلائل، الذين يصلون إلى نسبة المشاهدات الكبيرة على منصة “يوتيوب”.
وأطلق المجرد سابقا، حملة “المليار” من خلال مختلف منصات التواصل الاجتماعي، موجها دعوة إلى متابعيه وجمهوره من أجل تحقيق هذا الحلم.
و الجدير بالذكر أن أغنية “لمعلم” كانت نقلة نوعية في مسار الفنان سعد لمجرد حيث أخدت شهرة واسعة منذ طرحها سنة 2015.
و الجدير بالذكر أن أغنية الأطفال الخليجية الشهيرة “هالصيصان شو حلوين”، تخطت المليار مشاهدة بعد سنتين على إصدارها.
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تعليق واحد
باش غا تفيدنا أخبار واغاني هذا التافه، المازوط داير 15 درهم، لا تعليم في المستوى لا صحة في المستوى وأنتم صحافة المرقة باركين علينا باخبار أشباه الرجال ،تفو على قوم..