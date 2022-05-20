سعد لمجرد

“لمعلم” يحقق المليار مشاهدة على موقع يوتيوب

2022-05-20 / 09:03
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نجلاء مزيان

استطاع النجم المغربي سعد لمجرد أن يحقق رقما صعبا من ناحية المشاهدات بموقع رفع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”، حيث تخطت اغنية “لمعلم” المليار مشاهدة.

ويعتبر لمجرد من الفنانين الأوائل و القلائل، الذين يصلون إلى نسبة المشاهدات الكبيرة على منصة “يوتيوب”.

وأطلق المجرد سابقا، حملة “المليار” من خلال مختلف منصات التواصل الاجتماعي، موجها دعوة إلى متابعيه وجمهوره من أجل تحقيق هذا الحلم.

و الجدير بالذكر أن أغنية “لمعلم” كانت نقلة نوعية في مسار الفنان سعد لمجرد حيث أخدت شهرة واسعة منذ طرحها سنة 2015.

و الجدير بالذكر أن أغنية الأطفال الخليجية الشهيرة “هالصيصان شو حلوين”، تخطت المليار مشاهدة بعد سنتين على إصدارها.

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