طقس الجمعة.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة أن يبقى الطقس حارا مع شركي محلي بالمناطق الداخلية الشمالية والوسطى ، الشمال الشرقي، اقصى الجنوب الشرقي وداخل سوس والأقاليم الجنوبية ، فضلا عن تشكل كتل ضبابية وضباب خلال الصباح والليل بالسواحل الشمالية والوسطى، الواجهة المتوسطية ومن المحتمل الشمال الشرقي.

وستتكون سحب منخفضة مع قطرات متفرقة في بعض المناطق ما بين اكادير وطرفاية، الى جانب مرور سحب كثيفة بمرتفعات الاطلس، الريف والنصف الشمالي للمملكة، فضلا عن رعد وقطرات متفرقة، مع تناثر حبات من الغبار محليا بداخل الأقاليم الجنوبية، الجنوب الشرقي وجنوب شرق المملكة.

كما سيلاحظ تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة ، مرتفعات الاطلس والسواحل الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 11 و 18 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 22 و 29 درجة بالجنوب الشرقي، تادلة والماس، السايس، الجنوب الشرقي، الريف، داخل سوس وشرق الأقاليم الجنوبية، و ما بين 15 و 23 درجة في باقي المناطق.

وسيكون البحر قليل الهيجان الى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا الى قوي الهيجان بالبوغاز وما بين طنجة والعرائش، وقليل الهيجان الى هائج ما بين طرفاية وبوجدور، وهائجا بباقي السواحل .

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