هددهم بالإقالة.. رئيس النيجر يمنع وزراءه من الزواج الثاني

هبة بريس - وكالات

قرر رئيس النيجر، محمد بوزوما، منع وزرائه من الزواج بزوجة ثانية، ملوحا بالإقالة حال اختار أحدهم تعدد الزوجات.

وأعلن بوزوما، قراره أمام تجمع نسائي، ملمحا بأن “قراره قد لا يرضي الجميع”، مشيراً إلى أن “تعدد الزوجات أمر سيئ.. أولئك الذين سيجادلوننا، يقولون إن ديننا هو الذي قال ذلك”.

وبحسب مراقبين، فإن القرار لن يرضي الحالمين بتعدد الزوجات في هذا البلد الإفريقي المعروف بزواج القصر، ما يجعل الحنين واردا لعهد سلفه الرئيس السابق محمد إيسوفو الذي كانت له زوجتان.

ولم يخفِ الرئيس النيجيري -وهو يخاطب الجمع الذي كانت أغلبه نساء- من أن حديثه يحمل “مخاطرة، وطالب بوزوما وزراءه -في مقطع فيديو متداول لخطاب يوم الجمعة الماضي، قوبل بتصفيق نسوي حار- بأن يكونوا “مثالا يُحتذى”، قائلا: “طالما أنك في حكومتي، فأنت ممنوع من اتخاذ زوجة إضافية.. الوزير الذي يريد أن يتزوج بزوجة أخرى، ليس ممنوعا، لكن يجب أن يترك الحكومة”

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