هددهم بالإقالة.. رئيس النيجر يمنع وزراءه من الزواج الثاني
قرر رئيس النيجر، محمد بوزوما، منع وزرائه من الزواج بزوجة ثانية، ملوحا بالإقالة حال اختار أحدهم تعدد الزوجات.
وأعلن بوزوما، قراره أمام تجمع نسائي، ملمحا بأن “قراره قد لا يرضي الجميع”، مشيراً إلى أن “تعدد الزوجات أمر سيئ.. أولئك الذين سيجادلوننا، يقولون إن ديننا هو الذي قال ذلك”.
وبحسب مراقبين، فإن القرار لن يرضي الحالمين بتعدد الزوجات في هذا البلد الإفريقي المعروف بزواج القصر، ما يجعل الحنين واردا لعهد سلفه الرئيس السابق محمد إيسوفو الذي كانت له زوجتان.
ولم يخفِ الرئيس النيجيري -وهو يخاطب الجمع الذي كانت أغلبه نساء- من أن حديثه يحمل “مخاطرة، وطالب بوزوما وزراءه -في مقطع فيديو متداول لخطاب يوم الجمعة الماضي، قوبل بتصفيق نسوي حار- بأن يكونوا “مثالا يُحتذى”، قائلا: “طالما أنك في حكومتي، فأنت ممنوع من اتخاذ زوجة إضافية.. الوزير الذي يريد أن يتزوج بزوجة أخرى، ليس ممنوعا، لكن يجب أن يترك الحكومة”
21 تعليقات
في رأي أنه أحسن مالها بريت يطبق على وزراء المغرب.
قال تعالى في كتابه الكريم ( بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم…انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ….فهذا لم يطبق الشريعة الإسلامية بل طبق شريعتهه…. هههههههههههه.
بالفعل الزمان صعب جداً يتطلب مصاريف كثرة هههههههههههه
لو كان يطبق هذآ القانون في المغرب لحسنت الوضعية هههههههههههه
إن تعدد الزوجات ليس حرام فالله سبحانه وتعالى امر حتى بأربعة إذا كانت المادة تساعده على ذالك….
نحن في المغرب العكس صحيح هههههههههههه الفقير هو من يقوم بتعدد الزوجات هههههههههههه
ذكر تافه يحرم على الناس ما أحله الله، ابتلي المسلمون بحكامهم الذي اكلو اموالهم وتسلطوا عليهم.
اذا اسند الامر الرى غير اهله فانتظر الساعة
قرار الرئيس النيجيري محمد بوزوما هو قرار صائب؛ نتمنى ان يطبق على الحكومة المغربية هههههههههههه.
في نظري سيسبب ضجة كبيرة بين الرجال والنساء هههههههههههه.
هذا القرار سيسب عندنا في المغرب ضجة كبيرة لدى الرجال؛ وكارثة لايحمد عقباها بالنسبة للنساء.ههههههه.
إذا اعدل بينهما فلا حرج عليه بمثنى وتلاث ورباعا هذآ ما قاله الله سبحانه وتعالى…
هناك من يتفق مع هذآ القرار ؛ وهناك من يعارضه ولكن أنا في نظري واحدة فقط لانها تمثل أربعة هههههههههههه.
في هذآ الزمن واحدة فقط لأن ظروف العيش أصبحت صعبة جدا جدا والفقير يتخبط مع الزمن ولقمة العيش فكيف يعقل ان يكثر من الزوجات هههههههههههه.
في نظري ان هذآ القرار الذي أدلى به الرئيس النيجيري محمد بوزوما قرار بالنسبة للمغرب سيسبب كارثة وطامة كبرى لايحمد عقباها بالنسبة للرجال..
بالنسبة للرجال فهي واحدة كثيرة عليهم في هذآ الزمن الصعب جدا لأن غلاء المعيشة والاسعار الملتهبة والمعيشية القاسية التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً في نظري قرار الرئيس النيجيري محمد بوزوما قرار في محله هههههههههههه.
هذآ القرار يجب ان يطبق على المغاربة بالاخص الطبقة البورجوازية هههههههههههه.
هذآ مفرح بالنسبة النساء ولكن مقرح للرجال هههههههههههه.
يريت يطبق على وزراء المغرب ؛ هههههههههههه
إن تعدد الزوجات في بلد إفريقي يعتبر بزواج القصر ولكن سيسبب ضجة كبيرة لدى الرجال في هذه الحالة إذا وافق على الزوجة التانية سيترك مهامه الحكومي هههههههههههه.
هادقرار لاينطبق مع شرع الله
ادا سيكترالفساد فيالبلاد