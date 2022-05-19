جامعيون وباحثون ومهتمون في ملتقى التراث الثقافي والزوايا بالشاوية

هبة بريس _ الرباط

تنظم المديرية الإقليمية لقطاع الثقافة بسطات والمجلس الجماعي لابن احمد ومختبر السرديات بكلية الآداب بن امسيك وباحثين من جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء )ملتقى الذاكرة والتاريخ( وكلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات ونادي القلم المغربي، الدورة الأولى ضمن سلسلة التراث الثقافي والزوايا ندوة :الزوايا والصلحاء بالشاوية، وذلك يوم السبت 21 ماي 2022 ، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، بالمركز الثقافي بن احمد.

وستعرف هذه الندوة مشاركة كل من احمد الوارث في موضوع :سيدي حجاج في الشاوية وجيلالي كريم في موضوع :الزاوية التاغية و عزالدين المعتصم في موضوع :الحركة الصوفية بالشاوية من خلال الطريقة البوعزاوية ورتيبة ركلما في موضوع :هندسة وقبب أولياء الشاوية واحمد لعيوني في موضوع :دور الأولياء والزوايا في تاريخ منطقة امزاب وعلي فقير في دراسة لنماذج من الأذكار المحلية.

والجدير بالذكر أن هذه الندوة التي تم التهيىء لها علميا منذ حوالي سنة، تنظم بتنسيق مع جمعية اسر المقاومة وأعضاء جيش التحرير بابن احمد.

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