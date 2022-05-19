فاجعة : غرق 3 تلاميذ بجماعة علال البحراوي

هبة بريس _ القنيطرة

علم ان رجال الوقاية المدنية بمدنية بالقنيطرة، انتشلوا الأربعاء، جثث 3 تلاميذ لقوا حتفهم غرقا بواد سبو.

وقالت مصادر جيدة الاطلاع أن الهالكين هم تلاميذ كانوا يتابعون دراستهم قيد حياتهم بالمستوى الثالثة إعدادي وفارقوا الحياة غرقا بواد سبو

وفتحت الضابطة القضائية تحقيقا في الموضوع، تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد جميع الملابسات والظروف التي رافقت الواقعة قصد الكشف عن الأسباب الحقيقية للوفاة.

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