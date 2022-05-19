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تقرير : المغرب الرابع عالميًا في سباق الهيدروجين

2022-05-19 / 22:23
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هبة ريس _ الرباط

ابان تقرير دولي عن أن خريطة تجارة الطاقة الدولية ستشهد تغيرات جذرية خلال السنوات المقبلة، بالتزامن مع ظهور عدة دول؛ من بينها المغرب، لأداء دور رئيس في سباق الهيدروجين، الذي سيستحوذ على حصة كبيرة من سوق النفط والغاز.

وحسب تقرير للوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا” الذي حمل عنوان “الجغرافيا السياسية لتحول الطاقة أن المغرب يستعد لأن يصبح رائدًا عالميًا في تصدير الهيدروجين الأخضر، إلى جانب ناميبيا وتشيلي؛ إذ قدرت الوكالة أن الهيدروجين سيغطي ما يصل إلى 12% من استخدام الطاقة العالمي بحلول عام 2050.

واحتل المغرب المرتبة الرابعة عالميًا في الدول المرشحة لتصبح منتجة رئيسة للهيدروجين، بعد أستراليا وتشيلي والسعودية، ومتقدمة على العديد من الدول التي تستحوذ على حصة كبيرة من تجارة النفط والغاز حاليًا وفي مقدمتها الولايات المتحدة والجزائر وقطر، وسلطنة عمان، والإمارات، والمملكة المتحدة.

ووضع التقرير المغرب على خريطة البلدان التي يمكن أن تبرز باعتبارها قيادة عالمية في سباق الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2050، إلى جانب تشيلي وأستراليا والسعودية باعتبارها دولًا يمكن أن تظهر موردين عالميين للوقود النظيف بحلول منتصف القرن.

على الرغم من أن المغرب ليس مصدرًا للهيدروجين حاليًا؛ فإنه من المتوقع أن يكتسب أهمية جغرافية إستراتيجية كبيرة على الخريطة العالمية لمصدري الهيدروجين النظيف، وفقًا لخبراء آيرينا.

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