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علامات تحذيرية من تويتر على التغريدات المضللة عن حرب أوكرانيا

2022-05-19 / 21:55
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هبة بريس _ وكالات

قال تويتر، الخميس، إنه سيبدأ في وضع إخطارات تحذيرية أمام بعض المحتويات المضللة المتعلقة بالصراع في أوكرانيا.

وستنبه إشعارات التحذير الجديدة المستخدمين إلى أن هذه التغريدة أو تلك، قد انتهكت قواعد تويتر.

ولا تقوم المنصة بموجب ذلك، بتوسيع مجال انتشار هذه التغريدات أو التوصية بها، ويتم أيضًا تعطيل إعادة تغريدها طالما تحمل تلك العلامات.

وفي حديث لوكالة رويترز، قال يويل روث، رئيس قسم السلامة والنزاهة في تويتر، إن هذا النهج قد يكون “طريقة أكثر فعالية للتدخل لمنع الضرر، مع الحفاظ على حرية التعبير وحمايتها على المنصة”.

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