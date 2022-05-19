ثانوية أولاد افتاتة تحصد جوائز المهرجان الاقليمي للمسرح والفنون

فازت ثانوية أولاد افتاتة الاعدادية في أول مشاركة لها بالمهرجان الاقليمي للمسرح والفنون في دورته 22 التي نظمت بالمركب الثقافي بخريبكة أيام 16و 17و 18 ماي 2022 في جل المشاركات التي شاركت فيها، وجاءت نتائجها كما يلي:

في صنف المسرح فازت مسرحية البودرات بالجائزة الكبرى جائزة الدورة 22، وهي من تأليف الأستاذة جهان المنزلي وسينوغرافيا خديجة رشاد وموسيقى أمين الأنزاري ومحمد المعطاوي واخراج أيوب لخزين.

وفي صنف الفيلم التربوي فاز فيلم التغيير لذات المؤسسة وهو من تشخيص حسناء الرحالي اكرام المعطاوي أميمة لبصيري ومحمد برخون، ومونتاج وتوضيب أيوب لخزين واخراج سعيد فجار.

وفي صنف التشكيل فازت المؤسسة بالمرتبة الرابعة اقليميا بلوحة للتلميذة فاطمة الزهراء معطاوي.

وبذلك تكون ثانوية أولاد افتاتة قد حصدت الجوائز المهمة للمهرجان بفضل تضافر جهود جميع أطرها وتلاميذها من أجل إنجاح هذه المشاركة المتفردة.

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