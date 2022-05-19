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شغب الملاعب و مقتل شاب بالكارة….إيداع 12 متهما سجن سطات ” فيديو”

2022-05-19 / 20:37
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن الفصيلة القضائية للدرك الملكي بمدينة برشيد والكارة، أحالت اليوم الخميس 12 متهما من بينهم ثلاثة قاصرين، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات للاشتباه في علاقتهم بقضية مقتل شاب بمدينة الكارة اقليم برشيد خلال الأيام القليلة الماضية.

وأضافت مصادرنا، أن النيابة العامة أحالت الموقوفين على قاضي التحقيق الذي قرر ايداعهم سجن عين علي مومن تمهيدا للتحقيق معهم تفصيليا.

ذات المصادر، أفادت أن الوكيل العام بسطات، تابع المعنيين بالأمر بتهم جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، والضرب والجرح بالسلاح، والمساهمة أعمال العنف بمناسبة تظاهرة رياضية.

هذا وكانت مدينة الكارة باقليم برشيد، قد عاشت أطوار مقتل شاب في أحداث عنف، وجهت فيها أصابع الإتهام إلى مجموعة غاضبة من مشجعي إحدى الفرق الوطنية بعد الانتهاء من مباراة في كرة القدم الاسبوع الماضي، وهي الأحداث التي خلفت خسائر مادية في صفوف ممتلكات المواطنين ومحاصيلهم الزراعية بمدن مختلفة.

والدة الشاب الضحية، أكدت لميكروفون هبة بريس لحظة تشييع جنازة ابنها من أمام مستودع الاموات بمستشفى الحسن الثاني بسطات، ( أكدت) على أنها لم تستيقظ بعد من هول الفاجعة التي أدت بابنها الذي كان يعتبر المعيل الرئيسي لأسرتها الفقيرة، مطالبة كافة الجهات المعنية بضرورة فتح تحقيق في الواقعة وتقديم الفاعلين للقضاء.

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‫21 تعليقات

  1. يجب ان يجري البحث الدقيق لملامسة هذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية التخريببة في حق الجمهور الرياضي وكذا اللاعبين وإن تقوم السلطات القضائية باقصى عوقبة بالسجن لمدة طويلة مع الأعمال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة حتى يكونوا عبرة لغيرهم وحسبنا آلله ونعم الوكيل فيهم..

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