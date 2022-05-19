شغب الملاعب و مقتل شاب بالكارة….إيداع 12 متهما سجن سطات ” فيديو”
علمت هبة بريس من مصادرها، أن الفصيلة القضائية للدرك الملكي بمدينة برشيد والكارة، أحالت اليوم الخميس 12 متهما من بينهم ثلاثة قاصرين، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات للاشتباه في علاقتهم بقضية مقتل شاب بمدينة الكارة اقليم برشيد خلال الأيام القليلة الماضية.
وأضافت مصادرنا، أن النيابة العامة أحالت الموقوفين على قاضي التحقيق الذي قرر ايداعهم سجن عين علي مومن تمهيدا للتحقيق معهم تفصيليا.
ذات المصادر، أفادت أن الوكيل العام بسطات، تابع المعنيين بالأمر بتهم جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، والضرب والجرح بالسلاح، والمساهمة أعمال العنف بمناسبة تظاهرة رياضية.
هذا وكانت مدينة الكارة باقليم برشيد، قد عاشت أطوار مقتل شاب في أحداث عنف، وجهت فيها أصابع الإتهام إلى مجموعة غاضبة من مشجعي إحدى الفرق الوطنية بعد الانتهاء من مباراة في كرة القدم الاسبوع الماضي، وهي الأحداث التي خلفت خسائر مادية في صفوف ممتلكات المواطنين ومحاصيلهم الزراعية بمدن مختلفة.
والدة الشاب الضحية، أكدت لميكروفون هبة بريس لحظة تشييع جنازة ابنها من أمام مستودع الاموات بمستشفى الحسن الثاني بسطات، ( أكدت) على أنها لم تستيقظ بعد من هول الفاجعة التي أدت بابنها الذي كان يعتبر المعيل الرئيسي لأسرتها الفقيرة، مطالبة كافة الجهات المعنية بضرورة فتح تحقيق في الواقعة وتقديم الفاعلين للقضاء.
21 تعليقات
إلي أي حد سيصلون هؤلاء المفسدين الذين افسدوا البلاد بهذا التخريب والشغب داخل الملاعب الرياضية وخارجها اللهم هذا منكر في حق الضحايا الأبرياء الذين لاذنب لهم يجب الحد من هذه الظاهرة…
إن لله وإن إليه راجعون تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا اللهم صبر اهليه ودويه الصبر والسلوان وبالاخص والدته… .
يجب على السيد الحموشي ان يكثر من المراقبات والأجهزة الأمنية لحماية المواطنين من هؤلاء الإرهابيين الذين افسدوا الملاعب الرياضية بشغبهم.. حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم.
يجب على السلطات القضائية مع تنسيق السلطات الأمنية أن تقوم بالاجراءات اللازمة ومراقبة كل من سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية ومحاسبته باقصى عوقبة ممكنة حتى يكونوا عبرة لغيرهم…
اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة يآرب …لماذا هذا الشغب داخل الملاعب الرياضية أين هي المسؤولية ؟؟؟
في نظري تجري المقابلة بدون جمهور حتى يتعلمون الدرس والعبرة لمن سولت له نفسه بالتخريب الملاعب الرياضية … لاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.
لماذا هذا الظلم والشغب والتعنيف داخل الملاعب الرياضية حتى يذهب ضحايا الابرياء بالاخص هذآ الشاب الذي ذهب ضحية هؤلاء المشاغبين الذين يقومون بعمليات تخربية ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
يجب محاكمتهم باقصى عوقبة ممكنة حتى يكونوا عبرة لغيرهم وحسبنا آلله ونعم الوكيل فيهم..
الكل يناشد السيد الحموشي ان يكثر من المراقبات والأجهزة الأمنية لحماية الجمهور الرياضي وكذا اللاعبين…
لاندري إلى أي حد سيصلون بنا هؤلاء المشاغبين الذين يقومون بعمليات تخربية والشغب والتعنيف داخل الملاعب الرياضية يجب ان نحاربهم بشى الطرق لمنع هذا التهور…
اللهم ارحمه برحمتك ياارحم الراحمين واجعله من عبادك الصالحين والشهداء والصديقين وحسن اولئك رفيقا إن لله وإن إليه راجعون..
محاكمتم باقصى سرعة ممكنة بدون رحمة ولا شفقة حتى يكونوا عبرة لغيرهم وحسبنا آلله ونعم الوكيل فيهم.
يجب على الحكومة الجديدة أن تقوم بالتدخل الفوري لوقف العنف والتعسف والتهور داخل الملاعب الرياضية….
أعيد النظر في هذا المجال الرياضي لحل هذه المشاكل داخل الملاعب الرياضية التي أصبحت عرضة للخطر..
اليوم توفي شخص وغدا لاندري ماذا سيحصل !!! لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم…
كلنا متضامنين مع هذه الأم التي ذهب ابنها ضحية هذا الشغب حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم…
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته اللهم الصبر والسلوان لدويهم …
كلنا مع هذه الأم التي ذهب ضحيتها هذا الشاب …يجب على الحكومة أن تراعي لألم الأم في حرقة ابنها الذي كان سندها في متطلبات الحياة..
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لقد سئمنا من هذه الظاهرة التي يذهب ضحايا الابرياء لهذا يجب على السلطات القضائية مع تنسيق السلطات الأمنية أن تقوم بالاجراءات اللازمة ومراقبة كل من ساهم في عملية التخريب والشغب والتعنيف داخل الملاعب الرياضية لياخذوا درسا قاسيا وعبرة لمن يتعدى حدود الله…
اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة يارب اللهم هذا منكر في حق الضحايا الأبرياء الذين لاذنب لهم..