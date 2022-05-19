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البابا فرانسيس: القيادة الروحية وصلوات جلالة الملك ثمينة بالنسبة لنا

2022-05-19 / 19:05
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هبة بريس

أكد قداسة البابا فرانسيس، يوم الأربعاء، خلال استقباله مستشار صاحب الجلالة، أندري أزولاي، الذي جاء لتحية الحبر الأعظم بساحة القديس بطرس بحاضرة الفاتيكان، أن “القيادة الروحية وصلوات أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ثمينة بالنسبة لنا”.

ونقل أزولاي الذي كان مرفوقا بكل من رجاء ناجي مكاوي، سفيرة صاحب الجلالة لدى الكرسي الرسولي، والأستاذ عبد الله أوزيتان، رئيس مركز الأبحاث والدراسات حول القانون العبري ببيت الذاكرة، لقداسة البابا، التحيات الأخوية والودية العميقة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مذكرا بالأثر التاريخي لزيارة البابا فرانسيس إلى المغرب في مارس 2019.

وقال أزولاي الذي حل بروما للمشاركة إلى جانب رئيس حكومة الفاتيكان، المونسنيور بيترو بارولين، في ندوة نظمت من طرف سفارة المغرب لدى الكرسي الرسولي والجامعة البابوية لمناقشة موضوع “الكلمة المشتركة والروحانية الفاعلة”، إنها كانت زيارة اتسمت بطابع الاستثناء، وتظل ذكراها حية في قلوب وذاكرة جميع المغاربة

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