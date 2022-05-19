حمد الله
حمد الله

عبد الرزاق حمد الله يتضامن مع إدريسا غاي

2022-05-19 / 18:56
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هبة بريس _رياضة

أعلن المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، تضامنه مع السنغالي إدريسا غانا غي، لينضم إلى مجموعة من اللاعبين والأندية التي تقف بجانب متوسط ميدان باريس سان جيرمان.

ونشر لاعب الاتحاد السعودي، عبر خاصية “ستوري” في حسابه على “إنستغرام”، صورة لإدريسا، وكتب عليها “الأفضل”، مع هاشتاغ “كلنا مع إدريسا”.

وكان متابعون، قد أطلقوا حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لدعم ومساندة إدريسا، من خلال هاشتاغ “#كلنا_إدريس_غانا / #WeareallIdrissa”.

ويتعرض متوسط ميدان نادي باريس سان جيرمان، الفرنسي، السنغالي، إدريسا غاي، لمساءلة من طرف الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، حول سبب غيابه عن الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي ضد نادي مونبولييه

وأرسل مجلس الأخلاقيات في الاتحاد الفرنسي رسالة إلى غاي، حصلت عليها وكالة أسوشييتد برس، الأربعاء، يحثه فيها على توضيح سبب غيابه عن مباراة السبت

وقال المجلس إنه إذا كانت التقارير غير صحيحة، فقد يلتقط اللاعب السنغالي الدولي صورة لنفسه وهو يرتدي القميص.

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