البرلمان يرفع “الحظر” عن منيب

هبة بريس _ الرباط

علم ان نبيلة منيب ، الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد والنائبة البرلمانية عن ذات الحزب قد توصلت بمراسلة من رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، لحضور جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الإثنين المقبل 23 ماي الجاري، عن طريق الإدلاء بنتيجة فحص “PCR” لمدة 72 ساعة .

واعتبرت منيب في اكثر من تصريح ، أن “منعها من دخول البرلمان هو محاولة لإسكات صوت الحزب الاشتراكي الموحد، وأن حزبها لن يقبل بذلك خاصة أن الديمقراطية التي نطمح إليها في المغرب تقتضي فسح المجال لكل الآراء والحساسيات بكل حرية”،

و خاض الحزب الاشتراكي الموحد فيما سبق وقفة احتجاجية ضد منع الأمينة العامة للحزب نبيلة منيب من الدخول إلى البرلمان، بدعوى عدم توفرها على الجواز الصحي.

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واتهم رفاق منيب حينها رئاسة مجلس النواب بـ”الخرق السافر لمقتضيات الدستور”، متسائلين عن سبب استمرار منعها من دخول البرلمان في الوقت الذي أعلنت السلطات الحكومية عن تخفيف الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وسماح السلطات بتنظيم تجمعات وعودة الجماهير إلى ملاعب كرة القدم.

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