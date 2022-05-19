الصورة تعبيرية

مند فتح الحدود ..عبور أكثر من 11 ألف شخص و2431 مركبة بين المغرب و سبتة

2022-05-19 / 18:17
0
هبة بريس _ الرباط

قالت سلطات مدينة سبتة المحتلة إن أكثر من 11 آلاف شخصًا و 2431 مركبة عبروا حدود سبتة المحتلة مع المغرب (في كلا الاتجاهين)، منذ أن فتحت الحدود يوم الثلاثاء الماضي، بعد أن ظلت مغلقة أكثر من عامين بسبب وباء كورونا.

وأشارت سلطات المدينة أنه في 48 ساعة الماضية، عبر 6607 شخاصا و 1355 مركبة معبر تراخال الحدودي من سبتة إلى المغرب؛ في حين ارتفع عدد الأشخاص والمركبات التي عبرت باب سبتة انطلاقا من المغرب إلى 4208 شخصا و 1076 مركبة على التوالي.

وتسمح المرحلة الأولى من إعادة فتح الحدود بعبور المواطنين والمقيمين في الاتحاد الأوروبي والمصرح لهم بالدخول إلى منطقة شنغن، واعتبارا من 31 ماي المقبل سيسمح للعمال المعترف بهم قانونيا عبور الحدود، إضافة إلى الأشخاص الحاصلين على تأشيرة لدخول المدينة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الملكة نور تعلق على قرار تقييد تحركات نجلها الأمير حمزة: “غريب”

الملكة نور تعلق على قرار تقييد تحركات نجلها الأمير…

2022-05-19 / 17:43
Photo of السويد وإيطاليا تسجلان أول إصابة بفيروس جدري القردة

السويد وإيطاليا تسجلان أول إصابة بفيروس جدري القردة

2022-05-19 / 16:12
Photo of الديوان الملكي الأردني: تقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته

الديوان الملكي الأردني: تقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته

2022-05-19 / 15:40
Photo of أردوغان: “قلنا للناتو لا لانضمام السويد وفنلندا للحلف”

أردوغان: “قلنا للناتو لا لانضمام السويد وفنلندا للحلف”

2022-05-19 / 10:48
Photo of رصد عشرات الإصابات بفيروس “جدري القردة” في إسبانيا والبرتغال

رصد عشرات الإصابات بفيروس “جدري القردة” في إسبانيا والبرتغال

2022-05-19 / 09:52
Photo of غوغل تعتزم إعلان إفلاسها في روسيا

غوغل تعتزم إعلان إفلاسها في روسيا

2022-05-18 / 23:37
Photo of محكمة في باريس تؤكد تهمة “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” في سوريا الموجهة إلى لافارج

محكمة في باريس تؤكد تهمة “التواطؤ في جرائم ضد…

2022-05-18 / 20:35
Photo of منظمة العفو الدولية، “قلقة ” إزاء الوضع الصحي لناشط جزائري

منظمة العفو الدولية، “قلقة ” إزاء الوضع الصحي لناشط…

2022-05-18 / 20:04
Photo of إصابة الابنة الأميركية الأولى بكورونا

إصابة الابنة الأميركية الأولى بكورونا

2022-05-18 / 19:29
Photo of ألباريس: لا يمكن ترسيم الحدود البحرية بين اسبانيا والمغرب إلا من خلال اتفاقات

ألباريس: لا يمكن ترسيم الحدود البحرية بين اسبانيا والمغرب…

2022-05-18 / 18:16

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق