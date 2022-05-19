مند فتح الحدود ..عبور أكثر من 11 ألف شخص و2431 مركبة بين المغرب و سبتة

هبة بريس _ الرباط

قالت سلطات مدينة سبتة المحتلة إن أكثر من 11 آلاف شخصًا و 2431 مركبة عبروا حدود سبتة المحتلة مع المغرب (في كلا الاتجاهين)، منذ أن فتحت الحدود يوم الثلاثاء الماضي، بعد أن ظلت مغلقة أكثر من عامين بسبب وباء كورونا.

وأشارت سلطات المدينة أنه في 48 ساعة الماضية، عبر 6607 شخاصا و 1355 مركبة معبر تراخال الحدودي من سبتة إلى المغرب؛ في حين ارتفع عدد الأشخاص والمركبات التي عبرت باب سبتة انطلاقا من المغرب إلى 4208 شخصا و 1076 مركبة على التوالي.

وتسمح المرحلة الأولى من إعادة فتح الحدود بعبور المواطنين والمقيمين في الاتحاد الأوروبي والمصرح لهم بالدخول إلى منطقة شنغن، واعتبارا من 31 ماي المقبل سيسمح للعمال المعترف بهم قانونيا عبور الحدود، إضافة إلى الأشخاص الحاصلين على تأشيرة لدخول المدينة.

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