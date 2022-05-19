الملكة نور تعلق على قرار تقييد تحركات نجلها الأمير حمزة: “غريب”

هبة بريس - وكالات

نشرت الملكة نور الحسين زوجة العاهل الأردني الراحل الملك الحسين بن طلال تغريدة على “تويتر” علقت من خلالها على قرار تقييد تحركات نجلها الأمير حمزة.

وكتبت الملكة نور عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر “غريب وغريبة حقا الأشياء الخيالية المتداولة الآن”.

وجاء تعليق الملكة نور بعد أن قرر الملك عبد الله الثاني على نحو مفاجئ المصادقة على عقوبة قانونية تفرض الإقامة القسرية على ولي العهد الأسبق وأخيه غير الشقيق الأمير حمزة بن الحسين بعدما تم تشكيل مجلس بموجب قانون العائلة المالكة اتخذ توصية بمعاقبة الأمير في محكمة ملكية عائلية وصادق الملك على القرار بعد ظهر الخميس.

وأعلن الملك في نص إرادة ملكية مع رسالة طويلة وجهها للشعب الأردني إغلاق ملف الفتنة الشهيرة المفتوح بالموافقة على قرار يقضي بتقييد حركة وإقامة واتصالات الأمير حمزة.

وكانت قد اعتبرت الملكة نور في تغريدة سابقة أن ما تعرض له نجلها الأمير حمزة فيما عُرف بقضية “الفتنة” عبارة عن عملية “اغتيال شخصية وطنية من خلال تضليل إعلامي”.

ما رأيك؟ المجموع 11 آراء 0 11